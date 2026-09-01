Informations pratiques

Le Vignau

Journées du Patrimoine au château de Le Vignau

Le Vignau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir un lieu en pleine renaissance, à l’occasion des JEP. Visites animations, gourmandises et patrimoine seront au rendez-vous !

Samedi 19/09 : Visites du château : 9h à 12h – Café crêpe à déguster sur place

Dimanche 20/09 : Visites du château : 9h à 12h et 14h à 16h -Café crêpe à déguster sur place.

11h : exposition de voitures anciennes avec » Les Vieilles Roues au château »

Repas sur place à 15€ : Melon – Poulet rôti et ses petits légumes – Fromage – éclair au chocolat.

Exposition sur place et rétrospective des travaux effectués depuis 2021.

Stationnement : parking de l’Église .

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 15 29 chateaulevignau@orange.fr

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English : Journées du Patrimoine au château de Le Vignau

L’événement Journées du Patrimoine au château de Le Vignau Le Vignau a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Grenade