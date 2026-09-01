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AGENDA · Le Vignau

Journées du Patrimoine au château de Le Vignau Le Vignau

samedi 19 septembre 2026 · Le Vignau

Journées du Patrimoine au château de Le Vignau Le Vignau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
40270 Le Vignau
Département
Landes
Tarif

Le Vignau

Journées du Patrimoine au château de Le Vignau

Le Vignau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir un lieu en pleine renaissance, à  l’occasion des JEP. Visites animations, gourmandises et patrimoine seront au rendez-vous ! 

Samedi 19/09 : Visites du château : 9h à 12h – Café crêpe à déguster sur place 

Dimanche 20/09 : Visites du château : 9h à 12h  et 14h à 16h -Café crêpe à déguster sur place.
11h : exposition de voitures anciennes avec  » Les Vieilles Roues au château »
Repas sur place à 15€ : Melon – Poulet rôti et ses petits légumes – Fromage – éclair au chocolat.

Exposition sur place et rétrospective des travaux effectués depuis 2021.
Stationnement : parking de l’Église   .

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 15 29  chateaulevignau@orange.fr

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English : Journées du Patrimoine au château de Le Vignau

L’événement Journées du Patrimoine au château de Le Vignau Le Vignau a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Grenade