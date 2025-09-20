Journées du patrimoine au château de Mesnil Geoffroy Ermenouville

Château de Mesnil Geoffroy Ermenouville Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Participation aux Journées Européennes du Patrimoine Objets secrets, Secrets d’objets

Une visite commentée de l’intérieur du château qui vous fera découvrir les parfums historiques de reines et de rois et une découverte mystérieuse d’objets insolites dévoilés par la princesse Anne-Marie,

propriétaire du château.

Samedi 20 septembre de 14h à 18h

Dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h .

Château de Mesnil Geoffroy Ermenouville 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 71 07 22 50 chateaumesnil.geoffroy@wanadoo.fr

