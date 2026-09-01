Journées du patrimoine au Château de Mongenan Château de Mongenan Portets

Informations pratiques

Portets

Journées du patrimoine au Château de Mongenan

Château de Mongenan 16 rue Mongenan Portets Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les trois jardins de Mongenan témoignent de la métamorphose des jardins au XVIIIe siècle, depuis une conception symbolique et baroque héritée de l’Antiquité jusqu’aux formes nouvelles inspirées par Jean-Jacques Rousseau, dont Mongenan constitue un exemple privilégié.

Mme Nicole Puisné, botaniste du SIGM « Savoirs et Images en Graves de Montesquieu », accompagne la visite des trois jardins et présente la prestigieuse collection d’herbiers liés à Rousseau.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, Mongenan prépare des boutures de rosiers anciens, offertes aux visiteurs.

Depuis 40 ans, le château de Mongenan a réuni, à l’occasion d’expositions, de conférences, de colloques et de visites, de nombreux artistes et responsables politiques qui composent aujourd’hui sa famille spirituelle.

Cette exposition invite à retrouver ces personnalités et à revivre ces moments privilégiés. .

Château de Mongenan 16 rue Mongenan Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 18 11 chateau.mongenan@free.fr

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English : Journées du patrimoine au Château de Mongenan

L’événement Journées du patrimoine au Château de Mongenan Portets a été mis à jour le 2026-09-08 par La Gironde du Sud