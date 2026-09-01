Journées du Patrimoine au château de Pompadour Place du château Arnac-Pompadour
samedi 19 septembre 2026 · Place du château · Arnac-Pompadour
Informations pratiques
Arnac-Pompadour
Journées du Patrimoine au château de Pompadour
Place du château Le château Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
De 10h à 18h, visite libre du château, des jardins et des écuries de l’Orangerie. Pour les Journées du Patrimoine, les charpentes et le mécanisme de l’horloge seront ouverts au public. .
Place du château Le château Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 27 contact@chateau-pompadour.fr
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English : Journées du Patrimoine au château de Pompadour
L’événement Journées du Patrimoine au château de Pompadour Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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