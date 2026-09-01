UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arnac-Pompadour

Journées du Patrimoine au château de Pompadour Place du château Arnac-Pompadour

samedi 19 septembre 2026 · Place du château · Arnac-Pompadour

Journées du Patrimoine au château de Pompadour Place du château Arnac-Pompadour

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place du château
Adresse
Le château
Ville
19230 Arnac-Pompadour
Département
Corrèze
Tarif

Arnac-Pompadour

Journées du Patrimoine au château de Pompadour

Place du château Le château Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

De 10h à 18h, visite libre du château, des jardins et des écuries de l’Orangerie. Pour les Journées du Patrimoine, les charpentes et le mécanisme de l’horloge seront ouverts au public.   .

Place du château Le château Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 27  contact@chateau-pompadour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine au château de Pompadour

L’événement Journées du Patrimoine au château de Pompadour Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

À voir aussi à Arnac-Pompadour (Corrèze)