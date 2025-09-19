Journées du Patrimoine au Château des Granges 46° 7′ 46 » N 3° 16′ 40 » E Escurolles

Journées du Patrimoine au Château des Granges

46° 7′ 46 » N 3° 16′ 40 » E 2 Route d’Espinasse Vozelle Escurolles Allier

Début : 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-19

Visite guidée intérieurs et extérieurs du Château des Granges MH.

Plus deux expos photos.

46° 7′ 46 » N 3° 16′ 40 » E 2 Route d’Espinasse Vozelle Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 30 20 50 atdg@atdg.com

English :

Guided tour of the interior and exterior of the Château des Granges MH.

Plus two photo exhibitions.

German :

Geführte Innen- und Außenbesichtigung des Château des Granges MH.

Außerdem zwei Fotoausstellungen.

Italiano :

Visita guidata all’interno e all’esterno dello Château des Granges MH.

Più due mostre fotografiche.

Espanol :

Visita guiada por el interior y el exterior del Château des Granges MH.

Además de dos exposiciones fotográficas.

L'événement Journées du Patrimoine au Château des Granges Escurolles a été mis à jour le 2025-08-16