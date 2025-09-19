Journées du Patrimoine au Château des Granges 46° 7′ 46 » N 3° 16′ 40 » E Escurolles
Journées du Patrimoine au Château des Granges 46° 7′ 46 » N 3° 16′ 40 » E Escurolles vendredi 19 septembre 2025.
Journées du Patrimoine au Château des Granges
46° 7′ 46 » N 3° 16′ 40 » E 2 Route d’Espinasse Vozelle Escurolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 14:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
Date(s) :
2025-09-19
Visite guidée intérieurs et extérieurs du Château des Granges MH.
Plus deux expos photos.
.
46° 7′ 46 » N 3° 16′ 40 » E 2 Route d’Espinasse Vozelle Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 30 20 50 atdg@atdg.com
English :
Guided tour of the interior and exterior of the Château des Granges MH.
Plus two photo exhibitions.
German :
Geführte Innen- und Außenbesichtigung des Château des Granges MH.
Außerdem zwei Fotoausstellungen.
Italiano :
Visita guidata all’interno e all’esterno dello Château des Granges MH.
Più due mostre fotografiche.
Espanol :
Visita guiada por el interior y el exterior del Château des Granges MH.
Además de dos exposiciones fotográficas.
L’événement Journées du Patrimoine au Château des Granges Escurolles a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de tourisme Val de Sioule