Informations pratiques

Ingrandes

Journées du patrimoine au château d’Ingrandes

Place de l’Église Ingrandes Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre des extérieurs et commentée du château dans le cadre des journées du patrimoine.

Vestiges d’un château féodal du XIᵉ siècle restauré au XIVᵉ siècle sur la voie romaine de Bourges à Poitiers (Fines), dominant la rivière de l’Anglin. Une cave voûtée, de belles cheminées subsistent dans le logis du XVᵉ siècle. .

Place de l’Église Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 46 01 chateauingrandes@gmail.com

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English :

Self-guided tour of the castle’s exterior, followed by a guided tour, as part of Heritage Days.

L’événement Journées du patrimoine au château d’Ingrandes Ingrandes a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY