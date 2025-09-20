Journées du Patrimoine au Château Meung-sur-Loire

16 Place du Martroi Meung-sur-Loire Loiret

Début : Dimanche 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Les Journées du Patrimoine au Château de Meung-sur-Loire!

Les 20 et 21 septembre, célébrez le patrimoine en visitant le château de Meung-sur-Loire, la résidence officielle des évêques d’Orléans ! Un véritable voyage dans l’histoire vous attend !

Pour l’occasion, des visites guidées sans réservation seront proposées aux visiteurs.

Tarif réduit pour tous en venant visiter le château et en vous acquittant de ce droit d’entrée, vous contribuez aussi à sa sauvegarde ! .

16 Place du Martroi Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 36 47 info@chateau-de-meung.com

Heritage Days at Château de Meung-sur-Loire!

Die Tage des Kulturerbes im Schloss Meung-sur-Loire!

Giornate del patrimonio al Castello di Meung-sur-Loire!

Jornadas del Patrimonio en el castillo de Meung-sur-Loire

