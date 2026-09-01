Journées du patrimoine au Château Le Village Suze-la-Rousse
samedi 19 septembre 2026 · Le Village · Suze-la-Rousse
Informations pratiques
Suze-la-Rousse
Journées du patrimoine au Château
Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour cette édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Suze-la-Rousse vous ouvre ses portes en journée continu.
Une visite libre du château et à votre guise vous est proposé.
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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 44 leschateaux@ladrome.fr
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English : Heritage Days at the Castle
For the 2026 European Heritage Days, the Château de Suze-la-Rousse will be open all day.
You are invited to explore the château at your own pace.
L’événement Journées du patrimoine au Château Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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