Journées du patrimoine au Château Le Village Suze-la-Rousse

Informations pratiques

Suze-la-Rousse

Journées du patrimoine au Château

Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour cette édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Suze-la-Rousse vous ouvre ses portes en journée continu.

Une visite libre du château et à votre guise vous est proposé.

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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 44 leschateaux@ladrome.fr

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English : Heritage Days at the Castle

For the 2026 European Heritage Days, the Château de Suze-la-Rousse will be open all day.

You are invited to explore the château at your own pace.

L’événement Journées du patrimoine au Château Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence