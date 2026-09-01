UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Suze-la-Rousse

Journées du patrimoine au Château Le Village Suze-la-Rousse

samedi 19 septembre 2026 · Le Village · Suze-la-Rousse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Village
Adresse
Château de Suze-la-Rousse
Ville
26790 Suze-la-Rousse
Département
Drôme
Tarif

Suze-la-Rousse

Journées du patrimoine au Château

Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Pour cette édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Suze-la-Rousse vous ouvre ses portes en journée continu.
Une visite libre du château et à votre guise vous est proposé.
  .

Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 44  leschateaux@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Heritage Days at the Castle

For the 2026 European Heritage Days, the Château de Suze-la-Rousse will be open all day.
You are invited to explore the château at your own pace.

L’événement Journées du patrimoine au Château Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

À voir aussi à Suze-la-Rousse (Drôme)