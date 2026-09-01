Journées du patrimoine au Coscro Lignol
samedi 19 septembre 2026 · Lignol
Informations pratiques
Lignol
Journées du patrimoine au Coscro
Crosco Lignol Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le château du Coscro vous accueille dans son écrin de verdure. Le jardin classique a retrouvé son tracé de la première moitié du 17e siècle après une étude archéologique et ethnobotanique.
Visite commentée du jardin et explications de la renaissance d’un lieu disparu à 14h30 et 16h30.
Découverte de l’art de la table du 17e siècle avec un groupe d’acteurs en costumes d’époque. Le samedi à 15h lâcher de pigeons voyageurs.
Dimanche de 12h à 15h expo d’une cinquantaine de véhicules du club de voitures de collection. Crêpière sur place l’après midi. .
Crosco Lignol 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 03 49
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English :
L’événement Journées du patrimoine au Coscro Lignol a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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