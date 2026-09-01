Informations pratiques

Lignol

Journées du patrimoine au Coscro

Crosco Lignol Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le château du Coscro vous accueille dans son écrin de verdure. Le jardin classique a retrouvé son tracé de la première moitié du 17e siècle après une étude archéologique et ethnobotanique.

Visite commentée du jardin et explications de la renaissance d’un lieu disparu à 14h30 et 16h30.

Découverte de l’art de la table du 17e siècle avec un groupe d’acteurs en costumes d’époque. Le samedi à 15h lâcher de pigeons voyageurs.

Dimanche de 12h à 15h expo d’une cinquantaine de véhicules du club de voitures de collection. Crêpière sur place l’après midi. .

Crosco Lignol 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 03 49

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English :

L’événement Journées du patrimoine au Coscro Lignol a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan