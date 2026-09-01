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AGENDA · Lignol

Journées du patrimoine au Coscro Lignol

samedi 19 septembre 2026 · Lignol

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Crosco
Ville
56160 Lignol
Département
Morbihan
Tarif

Lignol

Journées du patrimoine au Coscro

Crosco Lignol Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Le château du Coscro vous accueille dans son écrin de verdure. Le jardin classique a retrouvé son tracé de la première moitié du 17e siècle après une étude archéologique et ethnobotanique.
Visite commentée du jardin et explications de la renaissance d’un lieu disparu à 14h30 et 16h30.
Découverte de l’art de la table du 17e siècle avec un groupe d’acteurs en costumes d’époque. Le samedi à 15h lâcher de pigeons voyageurs.
Dimanche de 12h à 15h expo d’une cinquantaine de véhicules du club de voitures de collection. Crêpière sur place l’après midi.   .

Crosco Lignol 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 03 49 

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English :

L’événement Journées du patrimoine au Coscro Lignol a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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