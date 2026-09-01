Informations pratiques

Bracquetuit

Journées du Patrimoine au Domaine des Jardins de Bracquetuit

21 Place de l’Église Bracquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Profitez des Journées du Patrimoine au Domaine des Jardins de Bracquetuit pensées pour toute la famille !

Découvrez le jardin avec présentation de la propriété et de son histoire avec François le propriétaire et pénétrez dans le château pour y découvrir les salons. Les salons sont accessibles uniquement au cours des visites guidées (1h). Ou partez pour une découverte libre du jardin et déambulez au fil de vos envies.

Horaires départs des visites guidées : 10h30, 11h45, 13h30, 14h45, 16h00. Groupe de 25 personnes maximum.

En extérieur vous pourrez découvrir le marché de créateurs et leurs ateliers découvertes** dans notre salle chauffée :

– Céramique : Villaterre (samedi), Au grès de Louise (dimanche)

– Cyanotype : Tili Nili

– Porcelaine : Nature et Porcelaine

– Origami : Pierres Papiers Ciseaux

– Dorure et bijoux : M La Création en Scène

– Textile : raphia avec Fait Main de Louvah, lin avec Heureuse qui comme Ulysse, jute avec Grenouille Rouge

– Cuir : Cuir fil et couleur

Animation théâtrale, récits de fables en continu sur l’espace scénique avec Stephan Jones et Frédéric, la troupe « Théâtre des mille feux »

Restauration : Crêpes-Galettes en food trucks

Buvette de l’association

Nous vous attendons nombreux, n’hésitez pas à partager et à venir en famille .

21 Place de l’Église Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 26 46 45

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English : Journées du Patrimoine au Domaine des Jardins de Bracquetuit

L’événement Journées du Patrimoine au Domaine des Jardins de Bracquetuit Bracquetuit a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux