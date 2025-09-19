Journées du patrimoine au donjon médiéval de Lesparre-Médoc Château médiéval de Lesparre Lesparre-Médoc

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association « Les Amis de la Tour » organise la visite du donjon de Lesparre-Médoc, de son jardin médiéval et de son musée sur l’histoire et l’archéologie du Médoc (expositions variées sur 300 m² au total). À noter qu’un accès au toit-terrasse sera autorisé pour profiter de la vue panoramique sur les environs (30 mètres de hauteur).

Des visites guidées du musée de la Tour et des expositions, à tarifs réduits, seront proposées les trois jours, toutes les heures (départs à 10 h, 11 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h). Jean-Marie Da Silva animera un atelier de cottes de mailles gratuit tout le week-end de 10 h à 18 h. À noter également la présence d’expositions temporaires sur la Seconde Guerre mondiale, l’aviation française d’avant-guerre et les châteaux à travers le monde. Prévoyez 1 h à 1 h 30 en moyenne pour la visite.

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site internet : tour-de-lhonneur.jimdofree.com

Gratuit jusqu’à 6 ans.

2 € pour les enfants de 7 à 12 ans (visite libre).

3,50 € à partir de 13 ans (visite libre).

3 € pour la visite guidée pour les 7 à 12 ans.

5 € pour la visite guidée à partir de 13 ans.

Château médiéval de Lesparre 17 rue Pierre Curie, 33340 Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 25 77 60 14 https://tour-de-lhonneur.jimdofree.com/ https://www.facebook.com/webmaster33340;https://www.instagram.com/les_amis_de_la_tour/ [{« link »: « http://tour-de-lhonneur.jimdofree.com »}] Le château de Lesparre-Médoc remonte au XIIIe et XIVe siècles. Seul château fort ouvert au public dans le nord du Médoc. Le site aujourd’hui est aménagé en jardin médiéval, le musée sur 5 niveaux et le toit-terrasse (30 m) est accessible au public pour profiter de la vue panoramique. Pour finir, la seigneurie de Lesparre, pour reprendre les termes du roi Charles VII en 1454 était la première, la plus grande et la plus ancienne de Guyenne (la Guyenne couvrait une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine d’aujourd’hui). Gare ter de Lesparre à 5 minutes à pied. Bus de Bordeaux à Lesparre (703). Parking au pied du monument et parc alentour avec espaces de pique-nique.

