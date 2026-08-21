Journées du Patrimoine au Jardin de la Côte d’Argent Jardin de la Côte d’Argent Léon

Informations pratiques

Léon

Journées du Patrimoine au Jardin de la Côte d’Argent

Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une journée pour découvrir le jardin autrement, écouter les histoires du Marensin, partager, s’initier, se détendre et profiter simplement d’un jolie moment ensemble.

9h30 Balade nature sonore avec Paul Vernhères

Balade contée avec Les Pins Parleurs

Animations enfants

Sieste musicale avec Ludovic Beyt

Découverte du Qi Gong

Démonstration de métier traditionnel

Visite libre du jardin

Parcours pieds nus

Entrée du jardin tarif réduit pour les adultes et gratuit pour les enfants.

Balades thématiques sur réservation au 06 71 12 20 71.

Possibilité de pique-niquer dans le jardin

Petite restauration et truck de Bière Bièrenette Bar Mobile sur place

Venez avec vos enfants, vos amis, vos famille…ça va être une belle journée pour fêter notre premiers mois d’ouverture ! .

Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 20 71

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English : Journées du Patrimoine au Jardin de la Côte d’Argent

L’événement Journées du Patrimoine au Jardin de la Côte d’Argent Léon a été mis à jour le 2026-08-21 par Côte Landes Nature Tourisme