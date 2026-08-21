Journées du Patrimoine au Jardin de la Côte d’Argent Jardin de la Côte d’Argent Léon
samedi 19 septembre 2026 · Jardin de la Côte d'Argent · Léon
Informations pratiques
Léon
Journées du Patrimoine au Jardin de la Côte d’Argent
Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Une journée pour découvrir le jardin autrement, écouter les histoires du Marensin, partager, s’initier, se détendre et profiter simplement d’un jolie moment ensemble.
9h30 Balade nature sonore avec Paul Vernhères
Balade contée avec Les Pins Parleurs
Animations enfants
Sieste musicale avec Ludovic Beyt
Découverte du Qi Gong
Démonstration de métier traditionnel
Visite libre du jardin
Parcours pieds nus
Entrée du jardin tarif réduit pour les adultes et gratuit pour les enfants.
Balades thématiques sur réservation au 06 71 12 20 71.
Possibilité de pique-niquer dans le jardin
Petite restauration et truck de Bière Bièrenette Bar Mobile sur place
Venez avec vos enfants, vos amis, vos famille…ça va être une belle journée pour fêter notre premiers mois d’ouverture ! .
Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 20 71
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English : Journées du Patrimoine au Jardin de la Côte d’Argent
L’événement Journées du Patrimoine au Jardin de la Côte d’Argent Léon a été mis à jour le 2026-08-21 par Côte Landes Nature Tourisme
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