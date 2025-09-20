Journées du Patrimoine au MAHB de Bayeux Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard Bayeux

Journées du Patrimoine au MAHB de Bayeux

Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 37 rue du Bienvenu Bayeux Calvados

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

A l’occasion des Journées Européenne du Patrimoine 2025, le MAHB Musée d’Art et d’histoire Baron Gérard sera ouvert au public gratuitement le samedi 20 et le dimanche 21 septembre aux horaires d’ouverture habituels.

Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 37 rue du Bienvenu Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 27 84 barongerard@mairie-bayeux.fr

English : Journées du Patrimoine au MAHB de Bayeux

To mark the European Heritage Days 2025, the MAHB Musée d’Art et d’histoire Baron Gérard will be open to the public free of charge on Saturday September 20 and Sunday September 21, during normal opening hours.

German : Journées du Patrimoine au MAHB de Bayeux

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals 2025 wird das MAHB Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September zu den üblichen Öffnungszeiten kostenlos für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Italiano :

Nell’ambito delle 2025 Giornate Europee del Patrimonio, il MAHB Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard sarà aperto gratuitamente al pubblico sabato 20 e domenica 21 settembre durante il normale orario di apertura.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025, el MAHB Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard estará abierto al público gratuitamente el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre en horario normal.

