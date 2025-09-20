JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MEMORIAL DE LA SHOAH Espace Boulingrin (secteur jardin des Plantes) Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MEMORIAL DE LA SHOAH Espace Boulingrin (secteur jardin des Plantes) Toulouse samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MEMORIAL DE LA SHOAH

Espace Boulingrin (secteur jardin des Plantes) Boulingrin Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain. Participez à cette 40ème édition qui a cette année pour thème « patrimoine vivant » et « patrimoine du sport ».

Le monument implanté dans le quartier du Grand Rond prend place dans un espace mémoriel dédié à l’histoire de la ville durant la Seconde Guerre mondiale.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Profitez d’une visite guidée de Toulouse durant la Seconde Guerre mondiale.

La découverte de lieux emblématiques de la ville et la mise en perspective des sources locales contribuent à une connaissance actualisée des différentes formes de résistance, des persécutions et du sauvetage. Le parcours est par ailleurs illustré de récits d’itinéraires individuels particulièrement évocateurs de cette période ils mettent en lumière des moments forts de la mémoire collective locale et nationale.

Retrouvez le détail de la programmation sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

Espace Boulingrin (secteur jardin des Plantes) Boulingrin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 6 84 08 23 64 antennesud@memorialdelashoah.org

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage. Take part in the 40th edition, which this year focuses on « living heritage » and « sports heritage ».

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken. Nehmen Sie an dieser 40. Ausgabe teil, die in diesem Jahr unter dem Motto « Lebendiges Kulturerbe » und « Kulturerbe des Sports » steht.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per chiunque sia interessato alla storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa. Partecipate alla 40ª edizione dell’evento, che quest’anno si concentra sui temi del « patrimonio vivente » e del « patrimonio sportivo ».

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio brindan a todos los interesados en la historia la oportunidad de (re)descubrir el rico patrimonio de Toulouse. Participe en la 40ª edición, que este año se centra en los temas del « patrimonio vivo » y el « patrimonio deportivo ».

