Journées du Patrimoine au Moulin de la Veyssière Moulin de la petite Veyssière Neuvic

Moulin de la petite Veyssière 819 route de la Veyssière Neuvic Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Visites gratuites, sans réservation, proposées toutes les 30 mn, suivies d’une dégustation offerte de nos huiles de caractère. 9h30-12h30 / 14h-18h.

La fabrication d’huile sera présentée tout au long de la journée, jusqu’à 17h.

Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07 .

Moulin de la petite Veyssière 819 route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@moulindelaveyssiere.fr

