Journées du patrimoine au Moulin de Roullours Moulin de Roullours Vire Normandie

Moulin de Roullours Chemin du meunier Vire Normandie Calvados

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine, le moulin de Roullours ouvre ses portes pour effectuer des visites. Sur place, des animations, des exposants et des ventes de crêpes, galettes, farines confectionnées sur place par l’association.

English : Journées du patrimoine au Moulin de Roullours

On the occasion of Heritage Days, the Roullours mill opens its doors to visitors. On-site activities, exhibitors and sales of crêpes, galettes and flours made on site by the association.

German : Journées du patrimoine au Moulin de Roullours

Anlässlich der Tage des Kulturerbes öffnet die Mühle von Roullours ihre Türen, um Besichtigungen durchzuführen. Vor Ort gibt es Animationen, Aussteller und den Verkauf von Crêpes, Galettes und Mehl, das vor Ort von der Vereinigung hergestellt wird.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, il mulino di Roullours apre le sue porte ai visitatori. Ci saranno anche intrattenimenti, espositori e vendita di crêpes, galettes e farine prodotte dall’associazione in loco.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, el molino de Roullours abre sus puertas a los visitantes. También habrá animaciones, expositores y venta in situ de crepes, galettes y harinas elaboradas por la asociación.

