Journées du Patrimoine au Moulin de Villefavard Villefavard

Moulin de Villefavard Villefavard Haute-Vienne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le Moulin de Villefavard lors de deux visites guidées à 11h et à 14h30. Ensuite, vous pourrez profiter d’un apéritif musical avec Gilles Favreau suivi d’un repas composé de produits locaux, sur réservation. Un marché de producteurs locaux aura également lieu ; vous pourrez y trouver farine, miel, plantes d’automne et des objets en bois tourné. Une exposition retracera l’histoire de la bujade et du chanvre. .

Moulin de Villefavard Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 84 07 88 moulin.villefavard@gmail.com

