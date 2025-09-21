Journées du patrimoine au Moulin du Marais 15 ans et une lecture musicale Lezay

Déambulation et ses petites surprises

Découvrez ou redécouvrez le site du Moulin du Marais, le moulin à eau, ses bâtiments et le parc. À la découverte de la faune et la flore, partagez des instants inattendus avec nos intervenants. Marcher, lire, écouter, voir, discuter… vous allez tous les conjuguer !

de 14 h 30 à 16 h, libre

Lecture musicale Le Baron Perché, Cie La petite Fabrique

C’est l’histoire de Cosimo, douze ans, qui décide de grimper dans le chêne du jardin familial et de ne plus en descendre. Entre nature, poésie et rêverie, cette aventure nous plonge dans le ciel des idées de Cosimo, là où liberté et imagination prennent leur envol.

16 h, public familial dès 7 ans, 30 min .

2 Rue du Grand Pré Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 97 78 moulindumarais@gmail.com

