JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE ARCHEOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL Bâtiment de l’ancienne gendarmerie Saint-Bertrand-de-Comminges
samedi 19 septembre 2026 · Bâtiment de l'ancienne gendarmerie · Saint-Bertrand-de-Comminges
Informations pratiques
Saint-Bertrand-de-Comminges
JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE ARCHEOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL
Bâtiment de l’ancienne gendarmerie 40 Rue Victor Cazes Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 septembre
14h : Atelier de calligraphie romaine animé par l’artiste Corentin Noyer.
16h : Conférence « Saint-Bertrand : une cité canoniale en Comminges »
Dimanche 20 septembre
11h30 et 15h : Visites spectacles
Atelier du samedi : Initiez-vous à la calligraphie et à la capitale romaine à partir d’exemples épigraphiques gravés sur des éléments lapidaires conservés au musée..
Réservé aux adultes et adolescents de plus de 13 ans, sur inscription, 1h30.
Conférence du samedi : À l’occasion d’une conférence, Alexandra Guéguen et Paul Maturi, chercheurs au service Connaissance des Patrimoines de la Région Occitanie, présenteront les enjeux et les méthodes de leur étude.
Ils évoqueront leur travail de terrain et leurs découvertes dans les archives, qui permettent de révéler de nouveaux pans de l’histoire architecturale de la ville.
Inscription conseillée, 1h.
Spectacles du dimanche : Un spectacle pétillant proposé dans le cadre de l’exposition « Héroïque ».
Tout commence comme une visite et se termine comme un spectacle… Improvisation, corps en mouvement, récits : tout dépend de l’échange, du moment et des œuvres. Il y sera question de patrimoine, de héros, et sans doute de bien d’autres surprises héroïques.
Un moment unique à la croisée des arts, à déguster en famille.
Imaginé par Albin Warette.
Compagnie Millimétrée / Collectif Culture en Mouvements.
Sans réservation, tout public à partir de 5 ans, 1h15 environ. .
Bâtiment de l’ancienne gendarmerie 40 Rue Victor Cazes Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr
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English :
Saturday, September 19
2:00 p.m.: Roman calligraphy workshop led by artist Corentin Noyer.
4:00 p.m.: Lecture: “Saint-Bertrand: A Canonical Town in Comminges”
Sunday, September 20
11:30 a.m. and 3:00 p.m.: Guided tours with performances
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE ARCHEOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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