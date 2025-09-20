Journées du patrimoine Au musée Bernard d’Agesci Journées Européennes du Patrimoine 2025 Niort
Journées du patrimoine Au musée Bernard d’Agesci Journées Européennes du Patrimoine 2025 Niort samedi 20 septembre 2025.
Journées du patrimoine Au musée Bernard d’Agesci Journées Européennes du Patrimoine 2025
26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Toute la journée, le bal d’Art Nomad
Dans ce grand bal de la création joyeuse et partagée, vous pourrez à n’importe quel moment faire danser vos fanions avec ceux des voisins (consentants) pour créer d’éphémères et surprenants patchworks à exposer sur place, ou bien la jouer en solo et fabriquer votre propre guirlande ou autres drapeaux à agiter… Dans tous les cas, vous repartirez bien entendu avec vos réalisations !
Ateliers en continu, sans inscription et ouverts à tous, de 2 à 222 ans !
Visites
11h Exposition Dénouer, Renouer
15h Découverte des restaurations dans le parcours permanent
16h La mémoire des murs du lycée au musée.
De 14h à 18h découvrons les animaux ! .
26 Avenue de Limoges Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 72 00 musee@agglo-niort.fr
English : Journées du patrimoine Au musée Bernard d’Agesci Journées Européennes du Patrimoine 2025
German : Journées du patrimoine Au musée Bernard d’Agesci Journées Européennes du Patrimoine 2025
Italiano :
Espanol : Journées du patrimoine Au musée Bernard d’Agesci Journées Européennes du Patrimoine 2025
L’événement Journées du patrimoine Au musée Bernard d’Agesci Journées Européennes du Patrimoine 2025 Niort a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Niort Marais Poitevin