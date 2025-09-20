Journées du patrimoine Au musée Bernard d’Agesci Journées Européennes du Patrimoine 2025 Niort

26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres

Toute la journée, le bal d’Art Nomad

Dans ce grand bal de la création joyeuse et partagée, vous pourrez à n’importe quel moment faire danser vos fanions avec ceux des voisins (consentants) pour créer d’éphémères et surprenants patchworks à exposer sur place, ou bien la jouer en solo et fabriquer votre propre guirlande ou autres drapeaux à agiter… Dans tous les cas, vous repartirez bien entendu avec vos réalisations !

Ateliers en continu, sans inscription et ouverts à tous, de 2 à 222 ans !

Visites

11h Exposition Dénouer, Renouer

15h Découverte des restaurations dans le parcours permanent

16h La mémoire des murs du lycée au musée.

De 14h à 18h découvrons les animaux ! .

26 Avenue de Limoges Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 72 00 musee@agglo-niort.fr

