AGENDA · Blain
JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE Blain
dimanche 20 septembre 2026 · Blain
Informations pratiques
Blain
JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE
2 place Jean Guihard Blain Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des journées du Patrimoine le Musée sera ouvert dimanche de 10h à 18h30 gratuit
.
2 place Jean Guihard Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 97 53 58
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English :
As part of Heritage Days, the museum will be open on Sunday from 10:00 a.m. to 6:30 p.m. Admission is free.
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE Blain a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays Erdre Canal Forêt
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