Informations pratiques

Blain

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE

2 place Jean Guihard Blain Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des journées du Patrimoine le Musée sera ouvert dimanche de 10h à 18h30 gratuit

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2 place Jean Guihard Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 97 53 58

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English :

As part of Heritage Days, the museum will be open on Sunday from 10:00 a.m. to 6:30 p.m. Admission is free.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE Blain a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays Erdre Canal Forêt