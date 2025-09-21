Journées du Patrimoine au Musée de Dirinon Musée des traditions Dirinon

Journées du Patrimoine au Musée de Dirinon

Musée des traditions 2 Rue du Traon Dirinon Finistère

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

– Cuisson du pain comme autrefois dans le four du musée.

(vers 10h alors que la 1ère tournée sortira du four la 2ème sera prête à être enfournée entre 10h et 12h)

– Dictée du Certificat d’Etudes une « maîtresse » la dictera à 15h.

Muni de votre crayon, présentez-vous dès 14h30 à la salle Ty Goudor.

– Visite du musée et de l’exposition temporaire sur l’école (période 1940 à 1980), tout au long de la journée.

Retrouvez l’environnement de votre univers scolaire, ravivez vos souvenirs d’école et bien plus, transmettez-les ! .

Musée des traditions 2 Rue du Traon Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 6 11 62 11 66

