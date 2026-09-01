Informations pratiques

Plouharnel

Journées du Patrimoine au Musée de la Chouannerie

Lieu dit du Bégo Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le Musée sera ouvert samedi et dimanche

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans sinon 5 euros l’entrée

L’occasion de découvrir ou redécouvrir l’histoire de la Chouannerie et des Guerres de Vendée grâce à une collection très riche constituée d’archives, de costumes ou encore d’ armes d’époque . Des pièces prestigieuses y sont présentées comme l’unique portrait de Cadoudal réalisé peu de temps avant son exécution ou encore des lettres d’extermination des vendéens. .

Lieu dit du Bégo Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 31 31

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English :

L’événement Journées du Patrimoine au Musée de la Chouannerie Plouharnel a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon