Journées du Patrimoine au Musée de la Chouannerie Plouharnel
samedi 19 septembre 2026 · Plouharnel
Informations pratiques
Plouharnel
Journées du Patrimoine au Musée de la Chouannerie
Lieu dit du Bégo Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le Musée sera ouvert samedi et dimanche
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans sinon 5 euros l’entrée
L’occasion de découvrir ou redécouvrir l’histoire de la Chouannerie et des Guerres de Vendée grâce à une collection très riche constituée d’archives, de costumes ou encore d’ armes d’époque . Des pièces prestigieuses y sont présentées comme l’unique portrait de Cadoudal réalisé peu de temps avant son exécution ou encore des lettres d’extermination des vendéens. .
Lieu dit du Bégo Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 31 31
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English :
L’événement Journées du Patrimoine au Musée de la Chouannerie Plouharnel a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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