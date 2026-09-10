Journées du patrimoine au Musée de la Mémoire de Belleau, Musée de la mémoire de belleau, Belleau

Informations pratiques

Journées du patrimoine au Musée de la Mémoire de Belleau 19 et 20 septembre Musée de la mémoire de belleau Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les journées du patrimoine auront lieu le 19 et 20 septembre.Pour cette occasion, le musée de la mémoire de Belleau sera ouvert gratuitement de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Cette année, le thème national est « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », et dans ce cadre, vous pourrez découvrir notre nouvelle exposition temporaire « regards photographiques sur la Grande Guerre » dans laquelle les photographes du Photoclub Arc-en-Ciel vous proposent leurs visions sur les sites de mémoire de notre territoire.

Les visites flashs auront également lieu à 11h30, 14h30 et 16h30 pour en savoir plus sur les uniformes, la vie des soldats ou tout simplement la bataille du Bois de Belleau.

Musée de la mémoire de belleau 3, place du général pershing 02400 Belleau Belleau 02400 Aisne Hauts-de-France 03 23 82 03 63 https://www.museedebelleau.com/ https://www.facebook.com/museedebelleau/ Ce musée vaut le détour ! Situé au cœur du village de Belleau, il présente les combats du Bois Belleau en juin 1918, qui opposa les soldats allemands aux américains. Belleau est très célèbre pour le corps des Marines américains puisque ce fut leur premier engagement et leur première victoire !

Les journées du patrimoine auront lieu le 19 et 20 septembre.Pour cette occasion, le musée de la mémoire de Belleau sera ouvert gratuitement de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

©C Debout, Carct