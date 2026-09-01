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Journées du Patrimoine au Musée de la mine et des minéraux Chaillac

samedi 19 septembre 2026 · Chaillac

Journées du Patrimoine au Musée de la mine et des minéraux Chaillac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
2 Rue de la Touche
Ville
36310 Chaillac
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Chaillac

Journées du Patrimoine au Musée de la mine et des minéraux

2 Rue de la Touche Chaillac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Apprenez pourquoi Chaillac a fait l’objet d’activités minières : genèse des gisements et plus de 250 pièces minéralogiques d’exception.
De la pierre brute à la pierre taillée : admirez le monde des gemmes. Les incontournables : Fluorite et barytine – pyromorphite et goethite et également retrouvez notre exposition temporaire : La vie, l’évolution entre 600 millions d’années à une époque où la vie animale est en train de s’inventer.   .

2 Rue de la Touche Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 67 25  minerauxchaillac@orange.fr

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English :

Learn why Chaillac was the site of mining activities: the formation of the deposits and more than 250 exceptional mineralogical specimens.

L’événement Journées du Patrimoine au Musée de la mine et des minéraux Chaillac a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY

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