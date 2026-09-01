Journées du Patrimoine au Musée de la mine et des minéraux Chaillac
samedi 19 septembre 2026 · Chaillac
Informations pratiques
Chaillac
Journées du Patrimoine au Musée de la mine et des minéraux
2 Rue de la Touche Chaillac Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Apprenez pourquoi Chaillac a fait l’objet d’activités minières : genèse des gisements et plus de 250 pièces minéralogiques d’exception.
De la pierre brute à la pierre taillée : admirez le monde des gemmes. Les incontournables : Fluorite et barytine – pyromorphite et goethite et également retrouvez notre exposition temporaire : La vie, l’évolution entre 600 millions d’années à une époque où la vie animale est en train de s’inventer. .
2 Rue de la Touche Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 67 25 minerauxchaillac@orange.fr
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English :
Learn why Chaillac was the site of mining activities: the formation of the deposits and more than 250 exceptional mineralogical specimens.
L’événement Journées du Patrimoine au Musée de la mine et des minéraux Chaillac a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY
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