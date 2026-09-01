Informations pratiques

Bort-les-Orgues

Journées du Patrimoine au Musée de la Tannerie et du Cuir

965 Avenue de la Gare Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées du Patrimoine au Musée de la Tannerie et du Cuir :

– visite libre sur les deux jours

– visite guidée sur les deux jours à : 10h, 11h, 14h 15h, 16h et 17h .

965 Avenue de la Gare Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 85 59 info@museecuir.fr

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English : Journées du Patrimoine au Musée de la Tannerie et du Cuir

L’événement Journées du Patrimoine au Musée de la Tannerie et du Cuir Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze