Journées du Patrimoine au Musée de la Tannerie et du Cuir Bort-les-Orgues
samedi 19 septembre 2026 · Bort-les-Orgues
Informations pratiques
Bort-les-Orgues
Journées du Patrimoine au Musée de la Tannerie et du Cuir
965 Avenue de la Gare Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées du Patrimoine au Musée de la Tannerie et du Cuir :
– visite libre sur les deux jours
– visite guidée sur les deux jours à : 10h, 11h, 14h 15h, 16h et 17h .
965 Avenue de la Gare Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 85 59 info@museecuir.fr
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English : Journées du Patrimoine au Musée de la Tannerie et du Cuir
L’événement Journées du Patrimoine au Musée de la Tannerie et du Cuir Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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