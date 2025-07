JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE MUSÉE DU COMPAGNONNAGE Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE MUSÉE DU COMPAGNONNAGE Toulouse samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE

MUSÉE DU COMPAGNONNAGE 12-14, rue Tripière Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Installé dans un bâtiment médiéval restauré au XVIIIᵉ siècle, en plein cœur de Toulouse, ce musée met à l’honneur le rôle essentiel des Compagnons du Tour de France dans l’histoire du patrimoine architectural français.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Admirez des maquettes spectaculaires, véritables démonstrations de savoir-faire, réalisées en bois, acier, zinc, pierre et bien d’autres matériaux. Chaque pièce incarne l’excellence artisanale et la philosophie du compagnonnage la « preuve par l’épreuve ».

Des itinérants/jeunes formés à l’excellence du métier sur le Tour de France sont présents pour partager leur expérience et répondre à toutes vos questions sur les traditions, les techniques et la transmission de ce savoir unique. Un rendez-vous passionnant pour petits et grands, curieux ou passionnés d’artisanat !

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

MUSÉE DU COMPAGNONNAGE 12-14, rue Tripière Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 47 41 77

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE Toulouse a été mis à jour le 2025-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE