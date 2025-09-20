Journées du patrimoine au musée des Transmissions Cesson-Sévigné

6 Avenue de la Boulais Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Plongez dans l’univers du secret et de la sécurité à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Transmissions Espace Ferrié à Cesson-Sévigné. Sous le thème Décryptez, devinez, défendez ! , le musée vous ouvre ses coulisses et vous propose une immersion au croisement de l’histoire, des sciences et du monde numérique contemporain.

Tout au long du week-end, découvrez notre parcours phare avec les visites guidées “Au cœur du chiffrement”, proposées toutes les deux heures à partir de 10h. Accompagné·e d’un médiateur, vous traverserez les grandes étapes de la cryptologie de l’ingéniosité des systèmes anciens aux machines emblématiques du XX? siècle, jusqu’aux principes des communications sécurisées actuelles. Une occasion idéale pour comprendre comment l’art de coder et décoder l’information a façonné l’histoire… et continue de protéger nos échanges au quotidien.

Le temps fort du week-end aura lieu dimanche à 14h30 avec la table ronde “Cybersécurité menace ou fatalité ?”. Chercheurs, spécialistes et acteurs du terrain échangeront sur les enjeux concrets de la protection des données, des infrastructures et des usages. Comment se prémunir des attaques ? Quels réflexes adopter ? Quels défis pour demain ? Une rencontre accessible et vivante, ouverte aux questions du public.

En parallèle, laissez-vous tenter par nos jeux d’enquête “Déjouez l’intrigue” des défis ludiques pour petits et grands, pensés pour stimuler l’observation, la logique et l’esprit d’équipe. Rébus, indices cachés et mini-énigmes jalonnent le parcours pour une exploration du musée sous un angle résolument participatif.

Pour faire une pause entre deux défis, un food truck sera présent sur site pour hackez votre faim et prolonger l’expérience dans une ambiance conviviale. .

+33 2 99 84 32 87

