Journees du Patrimoine au Musée du Chocolat Terrasson-Lavilledieu

Journees du Patrimoine au Musée du Chocolat

Terrasson-Lavilledieu Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Un voyage au cœur du patrimoine et du chocolat !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la Chocolaterie Bovetti vous invite à une visite exceptionnelle sur le thème

Entre pierre et cacao un voyage patrimonial et gustatif

Plongez dans 30 années d’histoire.

Plongez dans 30 années d’histoire, de la création de la chocolaterie en 1994 jusqu’à aujourd’hui.

Explorez l’évolution d’un site unique, où patrimoine architectural et création chocolatière s’entrelacent, de l’atelier de fabrication à la boutique, en passant par le musée.

Nos guides vous accompagneront tout au long de la visite avec des dégustations commentées à chaque étape.

Un véritable voyage immersif entre héritage, créativité chocolatée… et plaisir des papilles .

Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 81 53

English : Journees du Patrimoine au Musée du Chocolat

A journey to the heart of heritage and chocolate!

On the occasion of the 2025 European Heritage Days, Chocolaterie Bovetti invites you to an exceptional visit on the theme:

« Between stone and cocoa: a journey of heritage and taste »

Immerse yourself in 30 years of history.

German : Journees du Patrimoine au Musée du Chocolat

Eine Reise ins Herz des Kulturerbes und der Schokolade!

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals 2025 lädt Sie die Chocolaterie Bovetti zu einer außergewöhnlichen Besichtigung ein, die sich mit dem Thema

« Zwischen Stein und Kakao: eine Reise durch das Kulturerbe und den Geschmack »

Tauchen Sie ein in 30 Jahre Geschichte.

Italiano :

Un viaggio nel cuore del patrimonio e del cioccolato!

In occasione delle 2025 Giornate Europee del Patrimonio, la Chocolaterie Bovetti vi invita a una visita eccezionale sul tema:

« Tra pietra e cacao: un viaggio nel patrimonio e nel gusto »

Tuffatevi in 30 anni di storia.

Espanol : Journees du Patrimoine au Musée du Chocolat

¡Un viaje al corazón del patrimonio y del chocolate!

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025, la Chocolatería Bovetti le invita a una visita excepcional sobre el tema:

« Entre piedra y cacao: un viaje de patrimonio y sabor »

Sumérjase en 30 años de historia.

