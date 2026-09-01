Informations pratiques

Terrasson-Lavilledieu

Journees du Patrimoine au Musée du Chocolat

Terrasson-Lavilledieu Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Un voyage au cœur du patrimoine et du chocolat !

À 11h et à 16h30. Agriculture biologique, commerce équitable et protection des écosystèmes sont au cœur de cette visite commentée, suivie d’une dégustation.

Un voyage au cœur du patrimoine et du chocolat !

À 11h et à 16h30. Agriculture biologique, commerce équitable et protection des écosystèmes sont au cœur de cette visite commentée, suivie d’une dégustation.

Un véritable voyage immersif entre héritage, créativité chocolatée… et plaisir des papilles.

Tarif : gratuit.

Contact : +33 5 53 51 81 53. .

Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 81 53

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English : Journees du Patrimoine au Musée du Chocolat

A journey into the heart of heritage and chocolate!

%C0 11 a.m. and %E0 4:30 p.m. Organic farming, fair trade, and ecosystem conservation are the focus of this guided tour, followed by a tasting.

L’événement Journees du Patrimoine au Musée du Chocolat Terrasson-Lavilledieu a été mis à jour le 2026-09-07 par Vézère Périgord Noir