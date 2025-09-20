Journées du Patrimoine au Musée du Donjon Journées Européennes du Patrimoine 2025 Niort

Journées du Patrimoine au Musée du Donjon Journées Européennes du Patrimoine 2025 Niort samedi 20 septembre 2025.

Rue du Guesclin Niort Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

En continu Construisons ensemble

Ateliers et jeux, pour petits et grands, autour de la construction du Moyen-âge à aujourd’hui testez votre coordination avec la tour de Fröbel, votre logique avec les kapla architect ou l’équilibre en créant une voûte.

17h Découverte du Donjon

Une visite pour découvrir l’histoire du Donjon et son évolution jusqu’à aujourd’hui avec les futurs travaux à venir. Visite en extérieur. .

Rue du Guesclin Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 28 14 28 musee@agglo-niort.fr

