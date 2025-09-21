Journées du Patrimoine au Musée du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec

Journées du Patrimoine au Musée du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine au Musée du Loup

3 Rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée du Loup ouvre gratuitement ses portes au public. Installé au Cloître-Saint-Thégonnec, en plein cœur des Monts d’Arrée, le musée vous invite à découvrir l’univers fascinant du loup, animal à la fois redouté et admiré.

L’exposition permanente permet d’explorer le loup sous toutes ses facettes sa biologie, son mode de vie en meute, son rôle dans la biodiversité, mais aussi son histoire en Bretagne et dans l’imaginaire collectif, à travers mythes, contes, légendes et représentations artistiques.

Des espaces interactifs, adaptés à tous les âges, invitent petits et grands à mieux comprendre la place du loup dans notre culture et notre environnement.

Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l’histoire du plus célèbre des carnivores et de découvrir un musée original, où sciences, traditions et imaginaire se rencontrent. .

3 Rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 79 73 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine au Musée du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec a été mis à jour le 2025-09-03 par OT BAIE DE MORLAIX