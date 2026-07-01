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Journées du patrimoine au musée Joachim Du Bellay, Musée Joachim Du Bellay,

samedi 19 septembre 2026 · Musée Joachim Du Bellay

Journées du patrimoine au musée Joachim Du Bellay, Musée Joachim Du Bellay,

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Joachim Du Bellay
Adresse
1 rue Ronsard, Liré, 49530 Orée d'Anjou
Ville
49530
Département
Maine-et-Loire

Journées du patrimoine au musée Joachim Du Bellay 19 et 20 septembre Musée Joachim Du Bellay Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez du week-end des Journées du patrimoine pour venir flâner à Liré.
Arrêtez-vous au musée pour y découvrir la vie et l’oeuvre du poète ainsi que son époque, la Renaissance.
Au programme de ces 2 jours : gravure, calligraphie et jeux anciens.
Continuez votre parcours culturel en découvrant les ruines du château natal du poète sur le domaine de La Turmelière. Des visites guidées et un spectacle vous y seront proposés le dimanche.
Nous vous attendons nombreux !

Musée Joachim Du Bellay 1 rue Ronsard, Liré, 49530 Orée d’Anjou 49530 Liré Maine-et-Loire Pays de la Loire 0240090413 http://www.museejoachimdubellay.com Musée d’interprétation sur la vie et l’œuvre du poète Liréen. 4 salles scènographiées comme au temps de la Renaissance dans une bâtisse du XVIe siècle.
Profitez du week-end des Journées du patrimoine pour venir flâner à Liré.

©Musée Du Bellay