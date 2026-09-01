Journées du Patrimoine au Musée Larrey Musée Larrey Beaudéan
samedi 19 septembre 2026 · Musée Larrey · Beaudéan
Informations pratiques
Beaudéan
Journées du Patrimoine au Musée Larrey
Musée Larrey BEAUDEAN Beaudéan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le Musée Larrey ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine : défilé, visites, conférence sont au programme.
Au programme :
Samedi 19 septembre 2026
• 10h00 Défilé militaire, dépôt de gerbes au monument aux morts
• 10h30 – 18h15 Ouverture musée Larrey ( entrée gratuite)
Exposition « Patrimoine vivant : les Pyrénées en fête »
• 16h 30: Conférence Eric Marsaudon – Un chirurgien sous la mitraille suivi d’une séance de dédicaces de son livre
Dimanche 20 septembre 2026
• 10h30 – 17h00 Ouverture musée Larrey ( entrée gratuite)
Exposition « Patrimoine vivant : les Pyrénées en fête »
Présence de l’association du Bataillon des chasseurs de montagne pyrénéens – Reconstitueurs historiques en costume .
Musée Larrey BEAUDEAN Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 68 96 musee.larrey@beaudean.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Larrey Museum is opening its doors for European Heritage Days: a parade, tours, and a lecture are on the program.
L’événement Journées du Patrimoine au Musée Larrey Beaudéan a été mis à jour le 2026-09-09 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Beaudéan (Hautes-Pyrénées)
- Visite de la centrale Hydro-électrique EDF – ESPACE ODYSSELEC DE CAMPAN à la centrale hydro-électrique Beaudéan 19 septembre 2026
- Suivez le guide pour une visite de l’espace EDF Odyssélec Campan !, Centrale hydroélectrique EDF de Campan, Beaudéan 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’église de Beaudéan Rendez-vous devant l’église Beaudéan 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’église de Beaudéan Rendez-vous devant l’église Beaudéan 20 septembre 2026
- Visite guidée de l’église de Beaudéan Rendez-vous devant l’église Beaudéan 22 septembre 2026