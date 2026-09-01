Journées du Patrimoine au Musée Larrey Musée Larrey Beaudéan

Informations pratiques

Beaudéan

Journées du Patrimoine au Musée Larrey

Musée Larrey BEAUDEAN Beaudéan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Musée Larrey ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine : défilé, visites, conférence sont au programme.

Au programme :

Samedi 19 septembre 2026

• 10h00 Défilé militaire, dépôt de gerbes au monument aux morts

• 10h30 – 18h15 Ouverture musée Larrey ( entrée gratuite)

Exposition « Patrimoine vivant : les Pyrénées en fête »

• 16h 30: Conférence Eric Marsaudon – Un chirurgien sous la mitraille suivi d’une séance de dédicaces de son livre

Dimanche 20 septembre 2026

• 10h30 – 17h00 Ouverture musée Larrey ( entrée gratuite)

Exposition « Patrimoine vivant : les Pyrénées en fête »

Présence de l’association du Bataillon des chasseurs de montagne pyrénéens – Reconstitueurs historiques en costume .

Musée Larrey BEAUDEAN Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 68 96 musee.larrey@beaudean.fr

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English :

The Larrey Museum is opening its doors for European Heritage Days: a parade, tours, and a lecture are on the program.

L’événement Journées du Patrimoine au Musée Larrey Beaudéan a été mis à jour le 2026-09-09 par Pôle du Tourmalet |CDT65