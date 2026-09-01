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AGENDA · Beaudéan

Journées du Patrimoine au Musée Larrey Musée Larrey Beaudéan

samedi 19 septembre 2026 · Musée Larrey · Beaudéan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée Larrey
Adresse
BEAUDEAN
Ville
65710 Beaudéan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Beaudéan

Journées du Patrimoine au Musée Larrey

Musée Larrey BEAUDEAN Beaudéan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Le Musée Larrey ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine : défilé, visites, conférence sont au programme.
Au programme :

Samedi 19 septembre 2026
• 10h00 Défilé militaire, dépôt de gerbes au monument aux morts
• 10h30 – 18h15 Ouverture musée Larrey ( entrée gratuite)
Exposition « Patrimoine vivant : les Pyrénées en fête »
• 16h 30: Conférence Eric Marsaudon – Un chirurgien sous la mitraille suivi d’une séance de dédicaces de son livre

Dimanche 20 septembre 2026
• 10h30 – 17h00 Ouverture musée Larrey ( entrée gratuite)
Exposition « Patrimoine vivant : les Pyrénées en fête »

Présence de l’association du Bataillon des chasseurs de montagne pyrénéens – Reconstitueurs historiques en costume   .

Musée Larrey BEAUDEAN Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 68 96  musee.larrey@beaudean.fr

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English :

The Larrey Museum is opening its doors for European Heritage Days: a parade, tours, and a lecture are on the program.

L’événement Journées du Patrimoine au Musée Larrey Beaudéan a été mis à jour le 2026-09-09 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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