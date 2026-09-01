Journées du Patrimoine au Musée national de Préhistoire Musée national de Préhistoire Les Eyzies

Informations pratiques

Les Eyzies

Journées du Patrimoine au Musée national de Préhistoire

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

9h30 – 18h : Ouverture gratuite du musée tout le week-end. Dimanche 14h30 : visite découverte « Les incontournables ». Dimanche 16h : visite découverte « Gestes d’éternité ». Gratuit

Le Musée national de Préhistoire vous ouvre gratuitement ses portes tout le week-end !

L’occasion de découvrir ou redécouvrir les collections et l’exposition Gestes d’Eternité qui fermera ses portes le 8 novembre.

Des visites guidées exceptionnelles sont également proposées le dimanche.

14h30 : visite découverte « Les incontournables ». Un parcours ciblant quinze chefs-d’œuvre offrant une approche générale des collections.

16h : visite découverte « Gestes d’Éternité ». Découvrez l’archéologie des pratiques funéraires et comment l’étude des restes humains permet de mieux connaître les sociétés du passé. Nous soulignerons l’ancienneté, la variété, et l’universalité des pratiques funéraires au sein de l’humanité.

Groupes de 20 personnes. Sur réservation .

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45 mnp.eyzies@culture.gouv.fr

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English : Journées du Patrimoine au Musée national de Préhistoire

Conference with the architect of the Musée national de Préhistoire, Jean-Pierre Buffi. Guided tour « Discovering architecture and heritage ». Reservations on the affluence platform, places limited.

L’événement Journées du Patrimoine au Musée national de Préhistoire Les Eyzies a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère