JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉUM MUSÉUM DE TOULOUSE Toulouse

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Le Muséum de Toulouse s’inscrit aux croisements des sciences du vivant et du sport et propose de poser un autre regard sur la discipline en croisant les points de vue historique, sociétal, géographique et biologique.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Sur le site principal, allées Jules-Guesde, venez découvrir l’envers du décor à travers des visites guidées des réserves pédagogiques, des coulisses du musée ou encore des tables de médiation mettant en lumière l’histoire architecturale du bâtiment. Vous êtes également invités à participer à des ateliers préhistoriques, tels que la taille de silex, le dessin sur pierre ou la fabrication de peinture naturelle, en lien avec l’exposition temporaire Silex and the City .

En parallèle, les Jardins du Muséum à Borderouge proposent une exploration des Potagers du Monde, où l’on peut observer plus de 700 variétés de plantes alimentaires rares. Des animations et temps d’échange viennent retracer l’histoire agricole du site et sa biodiversité retrouvée, dans un cadre verdoyant propice à la découverte.

MUSÉUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 relations.visiteurs.museum@culture.toulouse-metropole.fr

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

