JOURNÉES DU PATRIMOINE AU PALAIS NIEL PALAIS NIEL Toulouse

PALAIS NIEL 2 Rue Montoulieu-Saint-Jacques Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 13:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Joyau architectural toulousain du XIXe siècle, il a toujours accueilli un haut commandement militaire.

Ce week-end, le Palais vous ouvre ses portes !

Visitez ses salons et son jardin tout en étant au contact des parachutistes qui vous présentent leurs matériels.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

