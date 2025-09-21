Journées du Patrimoine au parc Johan Parc JOHAN Chauffailles

Journées du Patrimoine au parc Johan Parc JOHAN Chauffailles dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine au parc Johan

Parc JOHAN 37, rue du 11 Novembre 1918 Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 08:30:00

fin : 2025-09-21 15:00:00

Date(s) :

2025-09-21

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2025 LA MUNICIPALITÉ

DE CHAUFFAILLES ET LE RÉTRO-CLUB CASTELNEUVIEN ASSOCIÉS !

Tous deux vous donnent rendez-vous le dimanche 21 septembre prochain, dans le cadre du parc Rohan à Chauffailles où seront rassemblés, par le Rétro-Club Castelneuvien, des véhicules d’époque, prêts à vous emmener faire un tour dans les rues et le centre de Chauffailles.

Où, quand et comment ?

Le rendez-vous des conducteurs se fera à 08h30 sur le parking intérieur du Parc Johan (37, rue du 11 Novembre 1918 71170, Chauffailles) et le 1er départ des véhicules se fera à compter de 09h30 pour un premier tour de la ville de Chauffailles. Deux ou trois personnes (selon les véhicules) pourront monter à bord contre 3 € par véhicule ou 1 € par personne). Le départ pour un grand tour de la ville de Chauffailles se fera alors à 09h30 au plus tard.

Combien ?

Selon le temps, le nombre de voitures et de passagers potentiels (2 ou 3 par véhicule), un second tour sera organisé, sur un itinéraire identique ou raccourci et les véhicules partiront alors à 10h20 maximum.

Ce second tour terminé, les véhicules rejoindront le parc fermé Johan pour un apéritif offert par la mairie suivi d’un repas au restaurant Le Sévanol (bon de 10 euros offert par le Rétro-Club), pour les propriétaires de véhicules d’époque et les membres du club (merci de réserver auprès du secrétariat, voir ci-dessous). Les 15 premiers véhicules inscrits se verront remettre une plaque FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Époque) spécialement éditée pour les Journées du Patrimoine 2025 ! À noter que l’argent de ces plaques sera reversé, par la FFVE, à une association caritative !

Venez nombreux, curieux et propriétaires de véhicules anciens, le dimanche 21 septembre au Parc Johan, dans le cadre des Journées du Patrimoine pour cet événement coorganisé par la Municipalité de Chauffailles et le Rétro-Club Castelneuvien.

Pour toute inscription (véhicule ancien et/ou repas), question, précision adressez-vous au secrétariat du Rétro-Club retroclubcastelneuvien71@gmail.com +33 7 89 82 00 23

Merci pour votre écoute et à très vite, très nombreux ! .

Parc JOHAN 37, rue du 11 Novembre 1918 Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 82 00 23 yves.guittat@orange.fr

English : Journées du Patrimoine au parc Johan

German : Journées du Patrimoine au parc Johan

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine au parc Johan Chauffailles a été mis à jour le 2025-09-15 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais