Informations pratiques

Le Faouët

Journées du patrimoine au Pays du roi Morvan

Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Retrouvez prochainement dans une édition spéciale les évènements, visites, animations… organisées dans le cadre de ces 43e Journées Européennes du Patrimoine ! .

Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Journées du patrimoine au Pays du roi Morvan Le Faouët a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan