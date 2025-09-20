Journées du patrimoine au Préhistorama Préhistorama Rousson

Journées du patrimoine au Préhistorama Préhistorama Rousson samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine au Préhistorama 20 et 21 septembre Préhistorama Gard

Tarif spécial : 4 € par personne. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre du Préhistorama

Une visite passionnante et pédagogique à la découverte de l’évolution de la vie et de l’humanité préhistorique.

Jeu de piste « En quête de Préhistoire

Une visite ludique et autonome pour petits et grands, afin de parcourir les collections du musée tout en s’amusant.

Atelier création d’un collier indien

Découpage et collage pour fabriquer un joli bijou inspiré des traditions amérindiennes.

Atelier construction d’un habitat préhistorique miniature à 14h, 15h30 et 17h. Sur réservation. Tarif : 4 € par participant.

Dans cet atelier immersif, les participants remontent le temps pour découvrir les techniques de construction utilisées à la Préhistoire. À partir de matériaux naturels — argile, bois, pierres — chacun est invité à bâtir un habitat miniature inspiré des premiers foyers humains.

Stand gourmand Zigo Dingo

Popcorn, crêpes et barbes à papa à la vente pour petits et grands gourmands.

Préhistorama 75 Chemin de Panissière, 30340 Rousson, France Rousson 30340 Gard Occitanie 0466858696 http://www.prehistorama.com Le musée roussonnais apporte une compréhension des premiers temps de la vie sur Terre et montre son évolution perpétuelle.

Un voyage organisé le long d’une galerie de 78 vitrines comportant près de 40 dioramas, des scènes reconstituées de la vie préhistorique avec des hommes et des animaux grandeur nature.

Plongez dans l’univers fascinant de la Préhistoire grâce à un programme varié, accessible à toute la famille. Préhistoire Fossiles

© Préhistorama – Alès Agglomération