JOURNÉES DU PATRIMOINE AU QUAI DES SAVOIRS QUAI DES SAVOIRS Toulouse

QUAI DES SAVOIRS 39 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Au Quai des Savoirs, c’est vous le scientifique ! 800 m2 d’expositions où le maître mot est l’interactivité sont mis à votre disposition pour apprendre et vous émerveiller.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Profitez d’un accès libre à l’exposition immersive Comme des Moutons, l’expo où il y a foule , enrichie par des animations spontanées tout au long du week-end. Des visites guidées des coulisses du Quai sont également organisées à 14h30 et 16h30 (durée 45 minutes), accessibles sans réservation. Pour les jeunes curieux de 7 à 18 ans, le Plateau créatif propose deux défis scientifiques Makey Music (programmation musicale avec carte Makey Makey et Scratch) et la fabrication d’un zootrope, jouet optique ancien reproduisant le mouvement. Ces ateliers se déroulent de 14h15 à 15h45 puis de 16h15 à 17h45, avec retrait des billets sur place.

Enfin, le Quai des Petits accueille les tout‑petits (2‑7 ans), en accès gratuit, avec des séances d’exploration et de manipulation chaque jour à 10h, 12h, 14h et 16h (durée 1h30), avec un retrait des billets à l’accueil le jour même.

Retrouvez le programme et toutes les informations nécessaires directement sur le site internet du Quai des Savoirs. .

QUAI DES SAVOIRS 39 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 relations.visiteurs.quai-des-savoirs@culture.toulouse-metropole.fr

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU QUAI DES SAVOIRS Toulouse a été mis à jour le 2025-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE