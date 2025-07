JOURNÉES DU PATRIMOINE AU THÉÂTREDELACITÉ THÉÂTREDELACITÉ Toulouse

THÉÂTREDELACITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Au sein d’un bâtiment architectural emblématique en plein cœur de Toulouse, visitez un autre patrimoine, celui de la fabrique du vivant.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Plongez dans l’univers des équipes artistiques en assistant à des répétitions ouvertes en avant-première ! Entrez dans les coulisses de fabrication des spectacles « Roméo et Juliette » de Guillaume Séverac-Schmitz (La Salle) et « Et tout est rentré dans le désordre » de Julie Benegmos et Marion Coutarel (Le CUB).

Vous pourrez ensuite parcourir les recoins secrets du théâtre en compagnie d’un régisseur et d’une chargée des relations avec le public.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

THÉÂTREDELACITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 45 05 05 accueil@theatre-cite.com

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

