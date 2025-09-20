JOURNÉES DU PATRIMOINE AU ZÉNITH ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU ZÉNITH ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU ZÉNITH

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse Haute-Garonne

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Le Zénith Toulouse Métropole entre dans la liste réduite des salles de spectacle françaises pouvant accueillir plus de 10 000 spectateurs. Cette salle moderne et modulable accueille aussi bien des spectacles que des événements sportifs.

Ce week-end il vous ouvre exceptionnellement ses portes !

Découvrez les lieux lors de la journée de montage du Festival OZ les coulisses, espaces backstage, balances des concerts, découverte de la salle hors temps d’exploitation. Cette visite guidée permet de mieux comprendre, le fonctionnement et les métiers qui contribuent à faire vivre cette salle emblématique. Le Festival OZ a pour vocation de mettre à l’honneur la scène émergente et la création artistique en Occitanie à travers une soirée de concerts, de stand-up et d’animations.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine.

Bon à savoir :

– 15 personnes max par visite

– Sur réservation contact@zenith-tm.com

– Durée 1 h .

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 74 49 49 contact@zenith-tm.com

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

