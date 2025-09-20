Journées du Patrimoine Aulnay-de-Saintonge Aulnay
Place Charles de Gaulle Aulnay Charente-Maritime
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Les monuments de la commune sont ouverts exceptionnellement donjon, mairie, église, Possibilité de balade en calèche
Place Charles de Gaulle Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 10 02 accueil@aulnay-de-saintonge.fr
Die Denkmäler der Gemeinde sind ausnahmsweise geöffnet: Bergfried, Rathaus, Kirche, Möglichkeit einer Kutschfahrt
I monumenti della città sono eccezionalmente aperti al pubblico: torrione, municipio, chiesa, gite in carrozza, ecc
Los monumentos de la ciudad están excepcionalmente abiertos al público: torre del homenaje, ayuntamiento, iglesia, paseos en coche de caballos, etc
