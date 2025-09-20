Journées du Patrimoine Aulnay-de-Saintonge Aulnay

Journées du Patrimoine Aulnay-de-Saintonge Aulnay samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Aulnay-de-Saintonge

Place Charles de Gaulle Aulnay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Les monuments de la commune sont ouverts exceptionnellement donjon, mairie, église, Possibilité de balade en calèche

.

Place Charles de Gaulle Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 10 02 accueil@aulnay-de-saintonge.fr

English :

false

German :

Die Denkmäler der Gemeinde sind ausnahmsweise geöffnet: Bergfried, Rathaus, Kirche, Möglichkeit einer Kutschfahrt

Italiano :

I monumenti della città sono eccezionalmente aperti al pubblico: torrione, municipio, chiesa, gite in carrozza, ecc

Espanol :

Los monumentos de la ciudad están excepcionalmente abiertos al público: torre del homenaje, ayuntamiento, iglesia, paseos en coche de caballos, etc

L’événement Journées du Patrimoine Aulnay-de-Saintonge Aulnay a été mis à jour le 2025-09-11 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme