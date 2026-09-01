Informations pratiques

Cornimont

Journées du Patrimoine aux 1001 Racines

23 route de Lansauchamp Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez célébrer les Journées européennes du patrimoine au musée des 1001 racines les 19 et 20 septembre 2026 ! Au programme : entrée gratuite les deux jours, vous pourrez découvrir au musée des œuvres issues de nos expositions temporaires. Le dimanche, nous accueillerons tout l’après-midi l’association des Patoisants des Trois Rivières des Vosges. Ils proposeront à la vente un album collector de Tintin traduit en patois qu’ils pourront également dédicacer.Tout public

0 .

23 route de Lansauchamp Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 23 95 74 musee1001racines@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come celebrate European Heritage Days at the 1001 Racines Museum on September 19 and 20, 2026! On the agenda: free admission both days—you’ll be able to explore works from our temporary exhibitions at the museum. On Sunday, we’ll be hosting the Patoisants des Trois Rivières des Vosges association all afternoon. They’ll be selling a collector’s edition of Tintin translated into patois, which they’ll also be available to sign.

L’événement Journées du Patrimoine aux 1001 Racines Cornimont a été mis à jour le 2026-09-11 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES