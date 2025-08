JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX ARCHIVES DE LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE CENTRE DE CONSERVATION ET DE RECHERCHE DE LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Balma

CENTRE DE CONSERVATION ET DE RECHERCHE DE LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 1 Avenue Saint-Martin-de-Boville Balma Haute-Garonne

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Le Centre de conservation et de recherche de la Cinémathèque de Toulouse, situé à Balma et inauguré en 2004, abrite l’ensemble des collections film et non-film de l’institution.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

On y trouve plus de 50 000 copies de films inventoriées, ainsi qu’un impressionnant fonds non-film environ 100 000 affiches, plus de 600 000 photographies, des pressbooks, appareils cinématographiques, et de nombreux documents originaux retraçant l’histoire du cinéma.

Sur place, une équipe d’une dizaine de professionnels œuvre à la conservation, la préservation et la restauration de ce patrimoine cinématographique unique, grâce à des équipements techniques spécialisés.

Une occasion rare et précieuse de découvrir l’envers du décor de la Cinémathèque de Toulouse, et d’approcher les trésors qu’elle conserve à l’abri des regards. (Sur inscription obligatoire par mail).

CENTRE DE CONSERVATION ET DE RECHERCHE DE LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 1 Avenue Saint-Martin-de-Boville Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10 jdp@lacinemathequedetoulouse.com

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

