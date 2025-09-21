JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES Toulouse

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 10 Chemin des Capelles Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Pour la première fois, les Archives départementales ouvrent au grand public leur bâtiment annexe réservé à la conservation des documents Capelles 1 ! Venez découvrir ce lieu inauguré en 2021 et accédez aux espaces de stockage consacrés aux cartes, plans, maquettes, photographies et autres supports sensibles (entre autres !). Un focus est proposé sur les archives d’architectes et sur le quartier de Lardenne. .

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 10 Chemin des Capelles Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 32 50 00 archives@cd31.fr

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

