Journées du Patrimoine aux Écuries de Chaumont Écuries du Château de Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux
samedi 19 septembre 2026 · Écuries du Château de Chaumont · Saint-Bonnet-de-Joux
Informations pratiques
Saint-Bonnet-de-Joux
Journées du Patrimoine aux Écuries de Chaumont
Écuries du Château de Chaumont Route de Saint-Bonnet-de-Joux Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées du Patrimoine exceptionnelles
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, ne manquez pas les Journées du Patrimoine à Chaumont.
Vous pourrez admirer des démonstrations équestres , profiter des animations en musique par les Gas du Tsarolais, des balades en voiture à cheval autour du château, des trompes de chasse dans le parc et visiter l’intérieur des écuries. .
Écuries du Château de Chaumont Route de Saint-Bonnet-de-Joux Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 86 75 05
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English : Journées du Patrimoine aux Écuries de Chaumont
L’événement Journées du Patrimoine aux Écuries de Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux a été mis à jour le 2026-09-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)