Journées du Patrimoine aux Écuries de Chaumont Écuries du Château de Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux

Informations pratiques

Saint-Bonnet-de-Joux

Journées du Patrimoine aux Écuries de Chaumont

Écuries du Château de Chaumont Route de Saint-Bonnet-de-Joux Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées du Patrimoine exceptionnelles

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, ne manquez pas les Journées du Patrimoine à Chaumont.

Vous pourrez admirer des démonstrations équestres , profiter des animations en musique par les Gas du Tsarolais, des balades en voiture à cheval autour du château, des trompes de chasse dans le parc et visiter l’intérieur des écuries. .

Écuries du Château de Chaumont Route de Saint-Bonnet-de-Joux Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 86 75 05

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English : Journées du Patrimoine aux Écuries de Chaumont

L’événement Journées du Patrimoine aux Écuries de Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux a été mis à jour le 2026-09-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)