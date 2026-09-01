Journées du patrimoine aux Jardins d’Arcadie / Hôtel des postes Châteauroux
samedi 19 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Journées du patrimoine aux Jardins d’Arcadie / Hôtel des postes
1 Rue Henri Barboux Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Les Jardins d’Arcadie : Exposition et archives du quartier de l’Hôtel des Postes de Châteauroux.
En partenariat avec les archives municipales de la ville de Châteauroux, venez découvrir des archives photographiques et l’histoire du quartier de l’Hôtel des Postes au sein du bâtiment réinventé en résidence services séniors Les Jardins d’Arcadie. .
1 Rue Henri Barboux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 30 42
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English :
Les Jardins d’Arcadie: Exhibition and archives of the Hôtel des Postes neighborhood in Châteauroux.
L’événement Journées du patrimoine aux Jardins d’Arcadie / Hôtel des postes Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY
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