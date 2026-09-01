Journées du Patrimoine aux jardins du Château de la Couture Imbleville
samedi 19 septembre 2026 · Imbleville
Informations pratiques
Imbleville
Journées du Patrimoine aux jardins du Château de la Couture
2150 Route de la Vallée de la Saâne Imbleville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les jardins du Château seront animées pour les Journées Européennes du Patrimoine, le dimanche avec les sonneurs de Luneray à 15h ! Les visites libres des jardins et du parc du Château auront toujours lieu le samedi et le dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h. .
2150 Route de la Vallée de la Saâne Imbleville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 30 01
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English : Journées du Patrimoine aux jardins du Château de la Couture
L’événement Journées du Patrimoine aux jardins du Château de la Couture Imbleville a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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