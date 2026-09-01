Informations pratiques

Imbleville

Journées du Patrimoine aux jardins du Château de la Couture

2150 Route de la Vallée de la Saâne Imbleville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les jardins du Château seront animées pour les Journées Européennes du Patrimoine, le dimanche avec les sonneurs de Luneray à 15h ! Les visites libres des jardins et du parc du Château auront toujours lieu le samedi et le dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h. .

2150 Route de la Vallée de la Saâne Imbleville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 30 01

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English : Journées du Patrimoine aux jardins du Château de la Couture

L’événement Journées du Patrimoine aux jardins du Château de la Couture Imbleville a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux